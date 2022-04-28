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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: انتقلوا من شعائر رمضان إلى طقوس العمل والإنتاج ..فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب مثلما اجتهدنا في الشعائر الدينية، يجب الانتقال إلى الشعائر الإنتاجية، مضيفا "مش عيب انى اطلب منكم الطلب ده، اننا ننتقل بعد رمضان إلى الشعائر الانتاجية، كل شخص يؤدى دوره لزيادة الإنتاج".

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وتابع “الجندى”، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، "تعالى شوف بعد العيد، هتيجى تطلب أى صنايعى، مش هتشوفه الا بعد شهر، ليه عشان بيعيد، واحنا بنقول لهم من كان يعبد رمضان فقد فات، والله باق".


وأكد "ليه الناس تسيب اشغالها وتقعد وتقول عشان رمضان،  وفى نوعية تانى بتنفق وبتصلى وتتصدق، فى رمضان وبعد رمضان مفيش حاجة بيعملها.. عاهدوا الله انكم تواصلوا ما كنت تفعلوه فى رمضان من صدقات وزكاة وصلاة".
 

 

خالد الجندي لعلهم يفقهون الشعائر الدينية رمضان

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