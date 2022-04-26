خالد الجندي يشيد بجهود الرئيس السيسى: يعمل على تيسير حياة الناس

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتيسير على حياة المواطنين، لافتا إلى أن الرئيس يعمل جاهدا فى صمت، وهدفه الاساسى الوطن.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "انا بدعى للرئيس السيسى، وكلى حياء لأنى أعرف أنه لا يحب الدعاء الشخصى، يعنى لما تيجى تدعى له تقوله ربنا يخليك يا ريس يقولك ربنا يخلينا كلنا، لما تيجى تقوله ربنا يديك الصحة يرد عليك ربنا يحمى مصر كلها، هذا الرئيس يبذل جهودا كبيرة من أجل الوطن، فلا يوم اجازة لديه خاصة فى شهر رمضان الكريم".

استكمل الجندى، حديثه عن الرئيس عبدالفتاح السيسى: "كل يوم فى رمضان تجده إما يزور دولة أخرى، أو يلتقى رئيس دولة، أو يجتمع مع الحكومة والمسؤولين أو يتابع إنشاءات جديدة، ويتابع كل ما يريح المواطن".