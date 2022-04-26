عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يشيد بجهود الرئيس السيسى: يعمل على تيسير حياة الناس

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتيسير على حياة المواطنين، لافتا إلى أن الرئيس يعمل جاهدا فى صمت، وهدفه الاساسى الوطن. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "انا بدعى للرئيس السيسى، وكلى حياء لأنى أعرف أنه لا يحب الدعاء الشخصى، يعنى لما تيجى تدعى له تقوله ربنا يخليك يا ريس يقولك ربنا يخلينا كلنا، لما تيجى تقوله ربنا يديك الصحة  يرد عليك ربنا يحمى مصر كلها، هذا الرئيس يبذل جهودا كبيرة من أجل الوطن، فلا يوم اجازة لديه خاصة فى شهر رمضان الكريم". 

استكمل الجندى، حديثه عن الرئيس عبدالفتاح السيسى: "كل يوم فى رمضان تجده إما يزور دولة أخرى، أو يلتقى رئيس دولة، أو يجتمع مع الحكومة والمسؤولين أو يتابع إنشاءات جديدة، ويتابع كل ما يريح المواطن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

حلموا ببدلة "القبطان" فعادوا في كفن.. تفاصيل مروعة لمصرع الأصدقاء الخمسة في طريقهم للتخرُج

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

كيف يؤثر فيروس كورونا على الجلد؟

طقس العيد.. الأرصاد: أجواء ربيعية نهارا ورياح لطيفة خلال الليل

مروة عبد المنعم: تامر حسني شقي جدا وشهرتي بسبب فيلم عمر وسلمى

خالد الجندي يشيد بجهود الرئيس السيسى: يعمل على تيسير حياة الناس

تعليقا على تلقيه رسالة تهديد بالقتل.. بينيت: إسرائيل بيت واحد للكل

البحوث الإسلامية: التراث رابط بين الماضي والحاضر ويسهم في صناعة المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

أول جراج بين السماء والأرض للسيارات الطائرة|شاهد

صبا مبارك: تواصلت مع سكان الٱحياء الشعبية للغوص في تفاصيل "إحسان" بـ "توبة".. والمحامين للتمكن بـ" سوتس بالعربي" ( حوار)

فيديو

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

تعرف عليها.. مهلة أخيرة لأصحاب هذه الفئة من بطاقات التموين |فيديوجراف

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة المراغي بحلوان

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ