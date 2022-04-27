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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهل الفتنة.. خالد الجندى: حديث نبوى وصف الإخوان والسلفيين.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة من العيار الثقيل عن حديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، يصف فيه ما يفعله الإخوان والسلفيين بالأمة فى أيامنا هذه، لافتا إلى أن الحديث يصف الحال تماما الآن.

قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "تحث أن حذيفة بن اليمان كان شايف الإخوان والسلفيين بتوع النهارده، والنبى وصفهم بأهل الفتنة، إنهم قوم متدينين، ويستنوا بسنة النبى، وهم برئيون من الإسلام، الواحد منهم تشوفه تقول عليه صحابى، وهو نشار فتنة ومتخصص فى الفتن، ودايما يرمى العلماء بالشرك والكفر".


 

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