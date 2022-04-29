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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: سنناقش الموازنة العامة للعام الجديد بعد إجازة عيد الفطر المبارك

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظيرعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش الموازنة العامة للعام الجديد بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة أن يتم تخفيض العجز والدين فى الموازانة العامة للعام الجديد ، وسنناقش ذلك فى مجلس النواب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الموازنة العامة للعام الجديد إجازة عيد الفطر المبارك العجز الدين

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