حسام موافي: الإمساك عرض وليس مرضا.. واستخدام الملين ليس الحل للعلاج..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإمساك عرض وليس مرضا، مؤكدا أنه اذا تم معالجته على أنه مرض يكون خطأ.



وأضاف حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أكثر من مرض يؤدى إلى الإمساك، مشيرا إلى أن استخدام الملين ليس هو الحل".

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه انصح حالات الإمساك المزمنة، بعمل بالمنظار للكشف عن العلاج المناسب، لأنه من الممكن أن يكون الإمساك نتيجة عيب في القولون ويحتاج إلى جراحة.

وأشار حسام موافي إلى أن هناك ساعة بيولوجية في الجهاز الهضمي وتعطي الإحساس بالتبرز في وقت ما، مؤكدا أنه لو تم إهمال الشعور بالتبرز عدد من المرات تؤثر على الساعة البيولوجية.