عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: الإمساك عرض وليس مرضا.. واستخدام الملين ليس الحل للعلاج..فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإمساك عرض وليس مرضا، مؤكدا أنه اذا تم معالجته على أنه مرض يكون خطأ. 
 

وأضاف حسام موافي، خلال لقاء له لبرنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  هناك أكثر من مرض يؤدى إلى الإمساك، مشيرا إلى أن استخدام الملين ليس هو الحل".

 

وتابع  أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه انصح حالات الإمساك المزمنة، بعمل بالمنظار للكشف عن العلاج المناسب، لأنه  من الممكن أن يكون الإمساك نتيجة عيب في القولون ويحتاج إلى جراحة.

 

وأشار حسام موافي إلى أن  هناك ساعة بيولوجية في الجهاز الهضمي وتعطي الإحساس بالتبرز في وقت ما، مؤكدا أنه لو تم إهمال الشعور بالتبرز عدد من المرات تؤثر على الساعة البيولوجية. 

 

 

القصر العينى الجهاز الهضمي حسام موافي الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

بالأسماء.. بينهم حمزة زوبع | إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

وفاة الإعلامي الرياضي محسن نوح مقدم برنامج الكرة في أسبوع

ترشيحاتنا

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. توجيهات من السيسي بدعم خطة الحماية الاجتماعية..تعرف عليها

أمين «البحوث الإسلامية»: العقل والنقل كلاهما يحتاج إلى الآخر

الجزائر: أي تغيير لوجهة الغاز المصدر لإسبانيا قد يؤدي لفسخ العقد

اليمن.. قوات التحالف تفرج عن 163 أسيرا حوثيا بالتنسيق مع الصليب الأحمر

حسام موافي: التهاب الصمامات إن لم تكتشف مبكرا سيكون لها مضاعفات خطيرة|فيديو

بنزيما و 7 لاعبين من ليفربول يقودون تشكيل نصف نهائي أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

ثنائي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد يشعلو الراي العام من جديد

تكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم.. فضل ليلة القدر |فيديو

متتفرجش على مسلسلها.. تامر عبد المنعم يدافع عن ريهام حجاج وخلافه مع مادلين طبر

فيديوجراف.. نورهان تكشف عمرها الحقيقي وماذا تفعل أدوار الإغراء في الفنان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ