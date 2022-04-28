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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالسمبوسك والكوكيز.. شباب المعادي يعدون حملات إفطار الصائمين في رمضان.. فيديو وصور

صدى البلد

لعلك تصادف يومياً مع رفع أذان المغرب في شوارع مصر كلها، من يسعون لتوزيع التمر والعصائر على الصائمين في الشوارع لنيل أعظم الثواب، ولكن الجميل أن ترى شبابا يسعوا لتقديم أفضل ما لديهم في هذه الحملات يجتمعوا لتقديم أشهى ما لديهم.

 

فريق active to go هم مجموعة من الشباب تهتم بالرياضة، وتحث الجميع على المشاركة في أنشطة رياضية وسباقات الدرجات، ولكنهم على صعيد آخر يهتمون بالجانب الاجتماعي فقرروا أن ينظموا حملة إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك.

 

وقال أسامة خليل أحد مؤسسي الفريق، إنهم يجتمعون سنوياً من أجل إفطار الصائمين منذ حوالي ٤ سنوات، ويشاركوا بكل ما يتوفر لديهم من إمكانيات، زجاجات المياه، والعصائر، والحلوى المختلفة كالكوكيز والسينابون والدونتس، وكذلك التمر.

 

وتابع أنهم يسعوا لتوفير أشياء مختلفة مما يحبها ويفضلها الجميع، من مبدأ توزيع أحب الأشياء إلي قلبهم لنيل أجر وثواب عظيم، ويشتركون على ذلك المبدأ ويتجمعون يومياً قبل الإفطار بساعات قليلة للاستعداد.

 

وأشار إلى أنه بالفعل يشترك معهم شباب بالمجهود من خلال السوشيال ميديا وتوزيع الإفطار، ويسعوا لنشر الفكرة من أجل نشر الخير ونيل ثواب وأجر أكبر.

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IMG_20220428_175106
IMG_20220428_175106
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IMG_20220428_175132
IMG_20220428_175137
IMG_20220428_175137
إفطار شهر رمضان الصائم شهر رمضان المبارك افطار الصائم اذان المغرب مجموعة من الشباب الدونتس

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