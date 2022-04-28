بالسمبوسك والكوكيز.. شباب المعادي يعدون حملات إفطار الصائمين في رمضان.. فيديو وصور

لعلك تصادف يومياً مع رفع أذان المغرب في شوارع مصر كلها، من يسعون لتوزيع التمر والعصائر على الصائمين في الشوارع لنيل أعظم الثواب، ولكن الجميل أن ترى شبابا يسعوا لتقديم أفضل ما لديهم في هذه الحملات يجتمعوا لتقديم أشهى ما لديهم.

فريق active to go هم مجموعة من الشباب تهتم بالرياضة، وتحث الجميع على المشاركة في أنشطة رياضية وسباقات الدرجات، ولكنهم على صعيد آخر يهتمون بالجانب الاجتماعي فقرروا أن ينظموا حملة إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك.

وقال أسامة خليل أحد مؤسسي الفريق، إنهم يجتمعون سنوياً من أجل إفطار الصائمين منذ حوالي ٤ سنوات، ويشاركوا بكل ما يتوفر لديهم من إمكانيات، زجاجات المياه، والعصائر، والحلوى المختلفة كالكوكيز والسينابون والدونتس، وكذلك التمر.

وتابع أنهم يسعوا لتوفير أشياء مختلفة مما يحبها ويفضلها الجميع، من مبدأ توزيع أحب الأشياء إلي قلبهم لنيل أجر وثواب عظيم، ويشتركون على ذلك المبدأ ويتجمعون يومياً قبل الإفطار بساعات قليلة للاستعداد.

وأشار إلى أنه بالفعل يشترك معهم شباب بالمجهود من خلال السوشيال ميديا وتوزيع الإفطار، ويسعوا لنشر الفكرة من أجل نشر الخير ونيل ثواب وأجر أكبر.

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