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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية سوهاج ترسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام في حفل إفطار جماعي

افطار جماعي بجامعة
افطار جماعي بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات إحتفال كلية التربية بيوم اليتيم خلال إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

والدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعمال، وإتحاد الطلاب وطلاب من أجل مصر، وعدد ٢٠ طفلا من دار الأيتام بحي الكوثر.

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وأكد رئيس الجامعة، أن تزامن يوم اليتيم مع شهر رمضان المبارك هو مناسبة لا تتكرر كثيراََ، لذا فإن الجمع بينهما في احتفال واحد هو عمل إنساني روحاني عظيم نسأل الله أن يتقبله، مضيفاً أن جميع الأديان السماوية تعزز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتوصي بكفالة الأيتام ورعايتهم.

 

وفي كلمته عبر الدكتور حسان النعماني، عن سعادته البالغة لتواجده في هذا الحفل الذي يجمع بين الرحمة الإنسانية والترابط الاجتماعي بين أبناء العمل الواحد حتى لو اختلفت مكاناتهم، مشيراً إلى أن دعم ورعاية هؤلاء الأطفال واجب ديني واجتماعي على كل فرد داخل المجتمع.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر يس، على حرص الجامعة بكلياتها وإداراتها على نشر المودة والمحبة بينهم في كل مناسبة، موضحاً أن الحفل جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي.

 

ووجه الدكتور خالد عبداللطيف، الشكر والتقدير لكل من شارك في الاحتفال وكان سبب في رسم البسمة على وجوه الأيتام الذين هم جزء أصيل من مجتمعنا، ومشاركتهم في الإفطار مصدر سعادة لجميع الحضور.

 

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن توزيع بعض الهدايا على الأطفال وتكريم الفائزين في جميع الأنشطة والمسابقات التي أقامتها الكلية خلال شهر رمضان المبارك.

سوهاج إفطار جامعة سوهاج إفطار جماعي يوم اليتيم

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