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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف".. ندوة تثقيفية بـ «نوعية طنطا»

الندوه
الندوه

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية بعنوان "الخطاب الدينى وبناء الوعى لمواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف"، حاضر فيها الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة الأوقاف بزفتى.

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وقال الدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية النوعية، إن الندوة تأتى فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور أكرم نمير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، بحضور الدكتورة نجلاء الحلبى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

من جانبه أشاد الدكتور أكرم نمير، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع بدور الجامعة الرائد في نشر الوعي بين الطلاب، والتعريف بالقضايا المجتمعية.

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وأشار الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة الأوقاف بزفتى، إلى أهمية الخطاب الديني فى سبيل خدمة المجتمع ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، مؤكدًا على أهمية الخطاب الديني في نشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

شارك فى الندوة عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

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جامعة طنطا الغربية التربية النوعية الطلاب الخطاب الديني رعاية العلم مواجهة الفكر المتطرف

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