حقائق صحية عن الباراسيتامول

الباراسيتامول دواء شائع موجود في كل منزل ومن المعروف أيضًا باسم عقار الاسيتامينوفين ، وهو مسكن للألم ومخفض للحمى.

السبب الذي يجعل الناس يستهلكونه هو أنه يساعد في حالات مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر.

على الرغم من استخدامه ، لا يزال ملايين الأشخاص غير مدركين للعلاج وكيف يعمل

وقد يلجأ الكثير الي تناول الباراسيتامول للتحكم في أعراض مثل الحمى أو الصداع أو آلام الجسم.

حتى منظمة الصحة العالمية أوصت بتناولها لأنها ساعدت في تخفيف أعراض المريض مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم المعتدلة والبرد والإنفلونزا"

أن العديد من الأشخاص يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أو كليهما ، وتشير الدراسة إلى أنه "يُنصح بتناول الباراسيتامول كمسكن للألم نظرًا لخصائصه المعتدلة وملف الأمان الفائق".

حقائق عن الباراسيتامول

لا يبقى الباراسيتامول في الجسم لمدة 24 ساعة.

ولكن فعالية هذا الباراسيتامول تبدأ في غضون 30 دقيقة بعد الاستهلاك ، وعادة ما تستمر لمدة 4-6 ساعات في الجسم.

كما أن الباراسيتامول ليس له آثار جانبية طويلة المدى ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

فأن الباراسيتامول يستخدم كدواء "الخط الأول" للألم الخفيف والمتوسط ​​وله آثار جانبية أقل معروفة عند مقارنته بأي مسكنات أخرى.

كما أن الباراسيتامول هو المسكن الوحيد المعروف بتفاعلاته الدوائية الأقل ويمكن تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.