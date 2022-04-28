منها الإصابة بضغط الدم .. باحثة تكشف أضرار الإندومي على الصحة

قالت الدكتورة منال عز الباحثة في معهد تكلونجيا الغذاء، أن الاندومي عديمة القيمة الغذائية وهى مكرونة وبها كربوهيدرات بنسبة عاليه وتساهم في ارتفاع نسبة السمنة التي هى بوابة أمراض مثل الضغط والسكر .



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن كيس الملح الصيني الموجود مع ناكهة الاندومي يؤثر على الذاكرة والادراك والتركيز ويسبب تشتت للأطفال وعدم التركيز والكيس به ٥ جرام ملح ولا يسمح للطفل أن يناول الا ٢ جرام منه .



وأوضحت أنه مع مرور الوقت يؤثر على خلايا المخ ويسبب ارتفاع ضغط الدم ولدينا أطفال وشباب لديها ضغط دم مرتفع بسبب ملح الاندومي .



وتابعت أن شطه الاندومي تسبب في اضرار في الجهاز الهضمي، مشيره: أن زيت النخيل الموجود مع الاندومي هو اسواء انواع الزيوت التي لعا تأثير ضار وتؤدي الي نسبة ارتفاع الكلسترول في الجسم .

