مستند يبرئ اتحاد الكرة في نقاط حرس الحدود وينفي ادعاءات الأوليمبي

خرج مسئولو نادي الاوليمبي ينتقدون قرار اتحاد الكرة بشأن احتساب مباراة الرجاء لصالح حرس الحدود بعد اشراك نادي الرجاء للاعب غير مقيد.



وقال اتحاد الكرة أن لديه مستند ينفي ادعاءات نادي الاوليمبي بانه لا يحق لاتحاد الكرة الفصل في الشكوى بسبب تأخر حرس الحدود في التقدم بالشكوى لاكثر من شهرين ،وهو امر غير صحيح خاصة ان اللائحة الخاصة بالمسابقات تنص علي احقية اي نادي التقدم باحتجاج في اي وقت خلال الموسم في حالات معينة منها التزوير في المستندات أو القيد أو التدليس في البطاقات الخاصة باللاعبين عند اكتشافها دون النظر للمدة الموضحة .

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم قرارا باعتبار فريق حرس الحدود فائزا على الرجاء ٢ /٠ في المباراة التي خسرها الحرس بهدف مقابل لاشيء وهي المؤجله من الأسبوع الأول لمجموعه بحرى ،وجاء القرار بعد التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونيه للجبلايه في هذا الشأن وبناء على شكوى نادى حرس الحدود، وشمل القرار أيضا ايقاف إدارى فريق الرجاء ثمانيه اشهر والغرامة الف جنيه ، وإيقاف لاعب الفريق أحمد جميل رستم والغرامة الف جنيه، وإيقاف محمد أحمد محمد حسن لاعب الفريق سته أشهر والغرامة الف جنيه.