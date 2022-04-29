أفشل الخطة..مصطفى بكري يكشف دور توفيق عكاشة في إسقاط الجماعة الإرهابية| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه رغم خلافه مع الدكتور توفيق عكاشة، منذ مقابلته مع السفير الإسرائيلي، ولكن لا يمكن لأحد أن ينسي دوره فى ثورة 30 يونيو، و كل من كان له دور في خلاص مصر من الإخوان.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن توفيق عكاشة وضع روحه على يده، من أجل مصر، وحضر لقاءات كثيرة، ومؤتمرات.

وتابع :" عكاشة حضر معي و مع عادل حمودة، وعبد الرحيم علي، لترتيب بعض الأشياء من أجل مصر".

وكشف أنه" يوم ما عثرنا على خطة إعلان حالة الطوارئ التي كان ينوي الإخوان فرضها على الشعب لم نجد أحد يذيعها، لكن أذاعها الإعلامي توفيق عكاشة وأسقطنا بها مخطط الإخوان".

وأشار إلى أن الخطة كان مخطط لها 20 يونيو 2013، وبعد إعلان هذه الخطة فشلت خطة خيرت الشاطر، ومحمد مرسي".

وأردف مصطفى بكري: «لقد سرنا 4 ساعات ونص بالشوارع عشان نسقط جماعة الإخوان في 30 يونيو وبالفعل نجحنا في ذلك، ودي مصر اللي عبر عنها مسلسل الاختيار واللي أكد الرئيس السيسي أكثر مرة قدرة الشعب المصري على المواجهة والصمود.

وتابع :" لا يمكن أن ننسي حركة تمرد التي قادها محمود بدر، الذي بدأت لديه الفكرة حتى وصل إلى 22 مليون توقيع على وثيقة للمطالبة بعزل محمد مرسى.

وأوضح :" لا أحد ينسى أيضا دور حمدين صباحي خلال فترة عصيبة من عمر الوطن".