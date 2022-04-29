ممدوح موسى .. إليسا جاتلي مكنش حد يعرفها وعمرو مصطفى سر شهرة الهضبة

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامي ممدوح موسى، بـ"العرافة وشيخ العرافين"، بحقيقة عمله كـ"مندوب مبيعات ودخل الإعلام ببارشوت، بعد معرفته بعدد من المشاهير؟".

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ونفي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، هذا الأمر وعمله مندوب مبيعات، مضيفًا:"اللى عنده حاجة يطلعها، وآمال عثمان هي من قال ضدى تلك الشائعات، ولم يكن لدى أي علاقات بوزراء".

وأضاف ممدوح موسى :"وصلت للشهرة بشغلى ومجهودي والحمدالله حققت النجاح، وأنا مع الستات غلبان جدًا".

ويعرض برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.