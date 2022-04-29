أهلي 2006 يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن الجولة ٣١ من بطولة الجمهورية.



يدخل أهلي ٢٠٠٦ مباراة الليلة وهو يمتلك ٦١ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما.



وفاز أهلي ٢٠٠٦ على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، وعلى فيوتشر برباعية مقابل هدف، وعلى بيراميدز بهدف نظيف، وخسر أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز على المصري بثلاثية مقابل هدف، وعلى سموحة بثنائية نظيفة، مسجلًا ٦٦ هدفًا، مقابل ٢٥ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.