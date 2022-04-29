تشويه صارخ..الكرملين يهاجم مشروع قانون أمريكي بمصادرة أصول روسية وبيعها لصالح أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا سابقة خطيرة، واصفًا مشروع القانون الأمريكي بأنه تشويه صارخ لسيادة القانون

كشف البيت الأبيض عن حزمة تشريعية مقترحة، أمس الخميس، من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية ببيع الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشية الروسية، الأثرياء في روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستخدام العائدات في المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وصادرت الولايات المتحدة بالفعل ملايين الدولارات من الأصول من الأثرياء الروس الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي الاقتراح بعد أن صوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لحث إدارة بايدن على تصفية الأصول المصادرة لمساعدة أوكرانيا. وهو يتضمن أحكامًا من شأنها تبسيط عملية الاستيلاء على أصول الأوليغارشية، وتوسيع الأصول الخاضعة للمصادرة وتضييق الخناق على بعض ثغرات التهرب من العقوبات.

وتم الاستيلاء على أكثر من اثني عشر يختا، تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار، مملوكة لحكم القلة الروس في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم منذ بدء النزاع المسلح، ومن المتوقع مصادرة المزيد، كما تم فرض عقوبات على ملايين الدولارات وغيرها من الأصول من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى.

قال البيت الأبيض الخميس إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد أصول بأكثر من 30 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من 7 مليارات دولار في القوارب وطائرات الهليكوبتر والعقارات والأعمال الفنية.