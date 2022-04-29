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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية،عن إجراء 232,493 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، لتكشف عن 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا و368 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية ولا وفيات.

 

وكان أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات.

 

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على تويتر: "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوما لمحطة الفضاء الدولية".

 

وأضاف: "الإمارات ستكون الدولة الـ١١ في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.. فخورون بشباب الإمارات".

 

ونجحت دولة الإمارات في إرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 ضمن بعثة الفضاء الروسية.

 

وانطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة “سويوز إم إس 15” ليعود بعد 8 أيام على متن المركبة “سويوز إم إس 12”.

 

وعاد هزاع المنصوري مكللاً بالنجاح في 3 أكتوبر بعد إتمام مهمته مسجلا قصة نجاح جديدة لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

 

ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر مرسوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، لتكون الدولة بذلك الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

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