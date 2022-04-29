الإمارات.. السماح بدخول مواطني دول التعاون الخليجي ببطاقة الهوية أو الشخصية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، اعتباراً من اليوم 29 إبريل 2022.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فسوف يتم السماح لمواطني الإمارات بدخول الدولة باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، وسوف يتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى الإمارات بواسطة بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية.

وتأتي تلك الإجراءات الجديدة في إطار تسهيل السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعماً لجهود التعافي المستدام.