معجزة قرآنية.. د.علي جمعة : السير في السماء ليس فيه خط مستقيم.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السير في السماء ليس فيه خط مستقيم، معقبا: "كل الخطوط التي في السماء متعرجة".

وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "القرآن العظيم"، المذاع على قناة "صدى البلد": "اكتشف العلماء بعض الخطوط ولم يكتشفوا سائرها"، موضحا: "السير في السماء سمي بالعروج وهذا من إعجاز القرآن باستعمال تلك الكلمة في هذا المقام".

وأشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،: "الروح التي تخرج من الإنسان على سبيل الوفاة تصعد إلى بارئها إلى في البرزخ في يوم مقداره 50 ألف سنة".