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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

معجزة قرآنية.. د.علي جمعة : السير في السماء ليس فيه خط مستقيم.. فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السير في السماء ليس فيه خط مستقيم، معقبا: "كل الخطوط التي في السماء متعرجة".

 

وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "القرآن العظيم"، المذاع على قناة "صدى البلد":  "اكتشف العلماء بعض الخطوط ولم يكتشفوا سائرها"، موضحا: "السير في السماء سمي بالعروج وهذا من إعجاز القرآن باستعمال تلك الكلمة في هذا المقام".

 

وأشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،: "الروح التي تخرج من الإنسان على سبيل الوفاة تصعد إلى بارئها إلى في البرزخ في يوم مقداره 50 ألف سنة".

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