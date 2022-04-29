أخصائية : عدم غسل ملاءات السرير باستمرار يُراكم بها خلايا الجلد الميتة

لا يتحدث الكثير عن أضرار تغيير ملاءة السرير، لكنه موضوع يؤثر على كل منا بشكل غير مباشر، ومنها عدد المرات لتغيير ملاءات السرير وغسلها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أظهرت الأبحاث أن الجمهور لا يمكنهم الاتفاق على الإجابة، ووجد مسح جديد شمل 2250 من البالغين في المملكة المتحدة انقسامًا آخر عن هذا الموضوع.

وقال ما يقرب من نصف الرجال غير المتزوجين إنهم لا يغسلون ملاءات أسرّتهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر في المرة الواحدة ، مع اعتراف 12٪ أنهم يغسلونها عندما يتذكرون، وهو ما قد يكون أطول من ذلك.

وقالت الدكتورة ليندسي براوننج الاخصائية النفسية: “هذه ليست خطة جيدة للصحة العامة”، خاصة أن تغيير النساء العازبات الملاءات في كثير من الأحيان ، و 62 ٪ ينظفن فراشهن كل أسبوعين ، والأزواج يدعون أنهم يقومون بتنظيف فراشهم كل ثلاثة أسابيع ، وفقًا لبيانات من شركة الفراش.

ولكن لماذا نحتاج حتى إلى تغيير ملاءاتنا؟

يتطلب تغيير ملاءاتنا مرة واحدة في الأسبوع ، أو كل أسبوعين على الأكثر، فالنظافة عامل كبير، وأحد أسباب ذلك هو العرق، خاصة إذا سبق لك أن حاولت النوم في موجة الحر.

ووفقًا للدكتور براوننج ، "يتغلغل العرق في الملاءات مما يجعلها لا تشم رائحة مقززة فحسب ، بل تصبح أيضًا مسدودة تمامًا".

وتضيف إننا نحتاج إلى تدفق هواء حتى نشعر بالبرودة عند النوم، وهذا هو الوقت الذي نحصل فيه على أفضل راحة، لكن ليس العرق فقط هو ما نحتاج إلى التفكير فيه ، فإن خلايا الجلد الميتة التي نتخلص منها أثناء النوم هي أيضًا مصدر قلق.

تتابع: "إذا لم تغسل ملاءات الأسرّة بالقدر الكافي ، فسوف تتراكم خلايا الجلد الميتة في هذه الملاءات، وسوف تزداد الأمور سوءا. بتراكم الكائنات الصغيرة المعروفة باسم العث التي يمكنها أن تتغذى على تلك الخلايا ، مما يسبب عدم الراحة والطفح الجلدي.

وعلى الرغم أن العرق يكون أقل في الشتاء، لكن لا يزال هناك تخلص من خلايا الجلد الميتة ، كما تقول، فمن المهم غسل الملاءات بانتظام لأنها ستصيب بهذه المواد المسببة للحساسية في السرير ، مما يتسبب في الشعور بالاحتقان.