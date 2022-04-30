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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح الضرب المفضي للموت

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الضرب المفضي للموت.

جاء في حيثيات الحكم أن متي يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ؟ الاتفاق : هو اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، و نية الاتفاق أمر داخلي لا يقع تحت الحواس، والاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدي القاضي، وتدليل الحكم المطعون فيه علي اتفاق المتهمين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلي العاهة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قَصَّد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه .

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