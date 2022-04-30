الدكتور محمد فايز فرحات عن دعوة السيسي للحوار السياسي: إصلاحات متوقعة.. فيديو

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحوار السياسي الشامل الذي أعلنه الرئيس السيسي كان تحولا متوقعا لأن الذي يقرأ النموذج المصري في التحول الاقتصادي والسياسي بعد 2013 يعلم أنه سيجري إصلاح سياسي في المستقبل.

وأضاف محمد فايز فرحات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2013 كانت الأولوية الأولى هي تثبيت الدولة بمؤسساتها، التي خرجت من حالة فوضى بعد 2011، ولم يكن من الممكن السير بنفس الوتيرة الاقتصادية مع الوتيرة السياسية.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه خلال مرحلة تثبيت أركان الدولة المصرية كان هناك تركيزا على البنية التحتية التي كانت شديدة التدهور لأنه لا يمكن بناء وطن بدون خدمات ومرافق.