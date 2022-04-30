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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثار مخاوف صانعي السياسة الاقتصادية

بولسونارو: سننظر في سقف الإنفاق البرازيلي بعد الانتخابات

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الجمعة إنه سينظر في تغيير قواعد الإنفاق الحكومي بعد انتخابات أكتوبر من أجل إفساح المجال لمزيد من استثمارات البنية التحتية ، مما أثار مخاوف صانعي السياسة الاقتصادية.

وذكر ثلاثة من مسؤولي وزارة الاقتصاد ، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة المداولات الداخلية ، إن الوزارة لم تتلق أي أمر لدراسة تغيير سقف الإنفاق الدستوري وإنهم سيقاومون تخفيف القواعد المالية.

ويتأخر بولسونارو في استطلاعات الرأي خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي دعا مرارًا وتكرارًا لإلغاء سقف الإنفاق. يحذر المحللون من أن شاغل المنصب اليميني قد يلجأ بشكل متزايد إلى مقترحات اقتصادية شعبوية لإيجاد أرضية في السباق شديد الاستقطاب.

وأدار بولسونارو في عام 2018 سياسة اقتصادية تقليدية واعدة وخصخصة باهظة الثمن ، لكنه فشل في تنفيذ معظم تلك الخطط واعتمد بشكل متزايد على دعم الطاقة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتعزيز شعبيته.

قال بولسونارو خلال مقابلة إذاعية: 'في العام الماضي كان لدينا حوالي 300 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في الإيرادات الزائدة ، لكن لا يمكنك إنفاق فلس واحد على البنية التحتية بسبب سقف الإنفاق'.

وتمت الموافقة على سقف الإنفاق من قبل الكونجرس البرازيلي في عام 2016 ، لتعديل الدستور للحد من نمو الميزانية الفيدرالية لوتيرة التضخم.

وتعتبر القاعدة الركيزة الرئيسية للسياسة المالية ، على الرغم من أن حكومة بولسونارو قد أنشأت استثناءات لإفساح المجال لمزيد من النفقات العامة هذا العام.

كما اقترحت وزارة الاقتصاد طرقًا جديدة لتمويل الإنفاق العام ، بما في ذلك اقتراح الشهر الماضي لإنشاء صندوق من بيع الأصول العامة لدفع تكاليف برامج مكافحة الفقر والاستثمارات العامة.

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