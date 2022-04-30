مركز شباب المدينة بالسويس يختتم دورته الرمضانية في نسختها السادسة

اختتم مركز شباب المدينة بالسويس، دورته الرمضانية النسخة السادسة باسم الراحل الكابتن كمال فريد "الملك "، أمس الجمعة، المقامة على الملعب القانونى بالمركز بحى الأربعين .



بحضور المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة و جمال حمدى الجميل و الكابتن محسن عنان المدير التنفيذي لمنطقة السويس لكرة القدم و النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب والنائب جمال عبيد والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالسويس وسماح مهدى مدير فرع الاربعين بمديرية الشباب والرياضة وعمرو كمال أمين الصندوق بالمركز .

شارك في البطولة ١٢ فريق من مراكز الشباب و اللاعبين الذين يلعبون فى اندية دورى القسم الثانى والثالث مقسمين على ثلاثة مجموعات .

وأقيمت المباراة النهائية بين مركز قرية عامر و فريق عمرو مصطفى والتى انتهت بفوز فريق عمرو مصطفى بهدف دون رد .