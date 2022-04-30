عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح أغنيته "هتدلع"

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرح أحدث أغانيه "هتدلع".

وطرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الإمارات والكويت والسعودية ، حيث يحيي حفلا يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا بأبوظبي ، وفي اليوم التالي سيحيي حفلا كبيرا بالكويت ، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلا كبيرا في جدة بمسرح بنش مارك.