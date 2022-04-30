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رئيس التحرير
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رياضة

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

مباراة الاهلي وسيراميكا
مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مباراته المرتقبة أمام نيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم السبت في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بالتشكيل الآتي:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- علي معلول- كريم فؤاد.
 

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد محمود- محمد مجدى أفشة.

 

خط الهجوم: حسين الشحات- محمد شريف- بيرسي تاو.

 

وتستكمل اليوم السبت باقي مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام ثلاثة مباريات قوية أبرزها مواجهة الأهلي وسيراميكا، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة ويصطدم الإسماعيلي بـ طلائع الجيش.

 

ويواجه الأهلي سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيًا في أخر مباراة على ملعب السلام، بينما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

 

ويلتقى فريق الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بنظيره غزل المحلة في مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع الفريقين لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا، بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

 

في المباراة الثانية يستدرج فريق طلائع الجيش على ملعبه جهاز الرياضة العسكري في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلي في مباراة قوية تعد بالإثارة والحماس بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

يحتل فريق طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لمدربه طارق العشري في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 7 أهداف فقط وهو أضعف خط هجوم فيما تلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

 

 

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