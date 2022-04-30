عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

حل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس للحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالإعلام الرياضي وكواليس عن حياته الشخصية.

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أكد الكابتن عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه رفض المشاركة مع حسام البدري في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "في البداية كانت الاتفاقيات أني هكون مدير المنتخب والمدير الفني إيهاب جلال وكان اتحاد الكرة سيعلن أن إيهاب جلال مدير فني وأنا مدير المنتخب".

وكشف متعب خلال الحلقة عن رأيه في تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك، بأن الحكام جاملت الأهلي في مباراة الرجاء، قائلا:" مكنش ينفع يقول كده".

أكد النجم عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لم يطلب منه التوسط للعودة إلى النادي الأهلي، قائلا: "متكلمتش مع رمضان صبحي في الموضوع نهائيا، والكلام مش هيفيد بحاجة ومحستش إن مكالمتي هتعمل حاجة ومش بنتكلم في الكرة عامة".