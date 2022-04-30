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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير مقر الإدارة البيطرية ويُكرم الأطباء المتميزين.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة البيطرية بحي ثان الزقازيق والمقام على مساحة 100 متر وبتكلفة 113 ألف جنية في حضور اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان ومديري الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ ، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية ورفع كفاءة مباني الإدارات الصحية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية ، مشددا ً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادتها.

كما إفتتح محافظ الشرقية ، منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمقر مديرية الطب البيطري مشاركة من المديرية في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

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وعلي هامش الإفتتاح حرص محافظ الشرقية ، على مشاركة الأطباء البيطرين إحتفالهم باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل ، من كل عام طبقاً لقرار الإتحاد العالمي للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان وقام محافظ الشرقية بتكريم عدد 38 طبيب بيطري بمنحهم شهادات تقدير ، تكريما لأدائهم المتميز ولجهدهم المبذول في نجاح الحملات القومية للتحصين ضد الامراض الوبائية وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير المجازر والتفتيش علي اللحوم واحياء المشروع القومي للبتلو وكذلك التحسين الوراثى وتمصير السلالات الأجنبية وتوفير الرعاية والعلاج والقوافل العلاجية والتصدي لمرض أنفلونزا الطيور.

وأشاد محافظ الشرقية، بالدور الهام للطبيب البيطري في مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وكذلك الاشراف علي عمليات الذبح بالمجازر لتقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، مؤكدا أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية الانسان قبل الحيوان من الأمراض ويبرز دوره في المحافظات ذات الطابع الريفي ، فتحيه لكل طبيب بيطري يبذل كل ما لدية من جهد وعمل للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الطب البيطري عن سعادته لتواجد محافظ الشرقية بين زملائه الأطباء البيطريين ومشاركتهم احتفالهم باليوم العالمي للطبيب البيطري ، مشيراً إلي أن الطبيب البيطري تقع علي عاتقه مسئولية الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذلك الحيوانات فهو المسؤول عن علاج الامراض التي تصيب الحيوانات والدواجن والاسماك والتي تمثل الغذاء الأساسي للإنسان وكذلك الاشراف علي عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن في المجازر لضمان صحة المستهلك، كما أنه يساعد علي حماية الانسان من أكثر من 200 مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان الي الانسان .

وفي نهاية الإحتفالية أهدي مدير  مديرية الطب البيطري ، درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الطب البيطري بالشرقية بما كان له عظيم الآثر في زيادة الثروة الحيوانية و السمكية والداجنة.

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الشرقية مجلس النواب الثروة الحيوانية محافظ الشرقية صحة الطب البيطري الأطباء طبيب

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