خالد الجندى: لا تسمعوا لأكاذيب غلق المساجد أو منع الصلاة .. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانسياق وراء أكاذيب الجماعات الإرهابية ضد مصر، قائلا: "كلنا غيورين على بلدنا الحبيبة، احنا بنتكلم فى شأننا العام، واحنا الدولة الوحيدة بفضل الله، اللى عدى عليها شهر رمضان من غير أى أزمات".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الجماعات الإرهابية روجت الأكاذيب الكثيرة عن غلق المساجد، لكن ربنا كشفهم، ومساجدنا كانت مفتوحة تؤدى فيها الصلوات، ولا فى قرارات أصلا بإغلاقها أو إقصاء الائمة ولا الوهم اللى هم عايشين فيه ده".



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاختبار الحقيقي لطاعة الله يكون بعد رمضان، لافتا إلى أن هناك بعض من الناس كانوا يلتزمون بالصلاة، سيتخلون عنها، ومنهم من كان يطعم المساكين لن يفعل هذا بعد رمضان .

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، : "كل الناس كان بتعبد ربنا فى جروب جماعي اسمه شهر رمضان، وبعد رمضان هيتخلوا عن إطعام المساكين بعد ما ذاقوا لذه وطعم إدخال البهجة على المساكين، واهو داخل الصيف علينا وتفتح السواحل، ربنا يستر، هتلاقى كل واحد قلة من الناس وحشة نوع من الفساد هيرجع له تانى، وده اسمه الخوض مع الخائضين، انت حضرتك فى امتحان حقيقى بعد رمضان، هتعبد ربنا هتصوم وهتطعم المساكين، وهتصلى فى المساجد، متخليش حد يخليك تتنازل عن المناسك الأخلاقي والدينية التى حصلت عليها فى رمضان، لازم تقاوم كل العوامل والإغراءات التى توثر على معنوياتك".