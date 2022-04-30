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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الخضروات الداكنة الأبرز.. نصائح للمرأة للتعامل مع الشعر قبل عيد الفطر

الشعر
الشعر

 الشعر هو تاج المرأة ويتطلب الحفاظ عليه عناية خاصة منها بشكل يومي وقد يتطلب منها مجهودا كبيرا في حمايته من التلف والإضرار التي تلحق به وتزيد هذه العناية في رمضان نظرا لاختلاف مواعيد تناول الطعام وشرب الماء ودرجة الحرارة المختلفة في فصل الربيع.

نصائح للعناية بالشعر

وقدمت روان الحربي اخصائية التجميل والعناية بالشعر، مجموعة نصائح للعناية بالشعر، خلال تصريحات صحفية.

- يجب شرب كمية كبيرة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور لا يقل عن ثماني أكواب من أجل ترطيب الجسم بالكامل وتجنب جفافه والمحافظة علي شعرك وبشرتك من خطر الإصابة بالجفاف خاصة أن الجسم يفقد الكثير من السوائل خلال الصيام ويترتب عليه نقص المعدل الطبيعي للمياه في الجسم مما يؤثر علي الترطيب اللازم للشعر والجسم بالكامل.

- يجب تجنب تناول الطعام الذي يحتوي علي كميات كبيرة من الدهون ويفضل تناول الأطعمة التي تحتوي علي فيتامينات والأطعمة الغنية بمعدن الزنك لضمان وصول الغذاء المناسب للشعر خاصة أن الزنك له دور كبير في تغذية سمك الشعر ونموه بشكل ملحوظ.

-تناولي الكثير من الخضروات الداكنة التي تساعد في تدعيم قوة شعرك وتعزز نموه وينصح بتناول ثمرة التفاح في الافطار وأخري وقت السحور لمد الجسد بنسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجه؛ الي جانب ذلك ينصح بتناول البقوليات التي تحقق التغذية الكاملة للشعر وكذلك المكسرات مثل اللوز الذي يحتوي علي نسبة كبيرة من المعادن والألياف التي يحتاجها الشعر ويزيد نعومته وتجنب جفافه  .

- يجب غسل الشعر في مدة أقصاها ثلاثة مرات أسبوعيا بحيث لا يخسر الشعر الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية لترطيبه  

- يجب تناول الألبان في السحور لأنها مفيدة الجسم والشعر طوال شهر رمضان ويجب تجنب استخدام بكثرة خاصة أنه في ظل قلة الطعام والشرب في الصيام يؤثر ذلك علي فروة الشعر والجلد .

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