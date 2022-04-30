رئيس نادي ريال مدريد: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه الفرنسي كريم بنزيما يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال بيريز أثناء احتفالات تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني:" بنزيما الآن رائع وهو كذلك منذ أن أتى، لا أحد يستطيع أن يشك في أنهم سيمنحوه الكرة الذهبية، لا يمكنهم أخذها منه".

وأضاف:" هذا العام والعام الذي قبله والذي قبله، كان يستحق بنزيما أن يفوز بالكرة الذهبية، كان يجب أن يفوز بها، هذا سخيف.. لابد أنه سيفوز بها هذا العام."

وتُوج فريق ريال مدريد بطلًا لبطولة الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول بأربعة أهداف دون مقابل.

ويُعد بنزيما أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام إضافة لمحمد صلاح وساديو ماني وكيفن دي بروين.