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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إدارة مراجع البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform

وتتم متابعة موعد الدورات وموعد إغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة إدارة المراجع وأدوات البحث العلمي يومي الأربعاء والخميس 18-19 مايو 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أنه قد هنأ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن، مشيرا إلى أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد بتقدير الدولة وقيادتها السياسية لأبناء مصر الأوفياء، ولجهودهم المتفانية من أجل دفع عجلة الإنتاج.

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