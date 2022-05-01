أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الغريبة في المنزل

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الغريبة و شرائها من المحلات، فهي من حلويات العيد التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف.

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، طريقة عمل الغريبة في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير الغريبة



٢ كوب سمنة

كوب سكر بودر

٤ كوب دقيق

نصف ملعقة صغيره فانيليا

رشة ملح



للتزيين:

قرنفل

فورماسيل دهبي

فورماسيل فضي



طريقة تحضير الغريبة



تضرب السمنة مع السكر ضرب جيد إلا أن تحصل على قوام كريمة وتزيد في الحجم وتحصل على لون فاتح جدا.

يتم خلط الدقيق مع الفانيليا ورشة الملح ونبدأ بإضافه الدقيق تدريجيا على ثلاث دفعات، نتوقف عن الضرب بمجرد إختلاط الدقيق مع كل المكونات وعندما تتجمع العجينة مع بعضها وتصبح ناعمة القوام ولا تلتصق باليد.

تشكل الغريبة كرات صغيرة الحجم وتزين حسب الرغبة.

يتم تسخين الفرن لدرجة ١٨٠ قبل الخبز وتخفض الحرارة لأقل درجة عند الخبز.

يفضل الخبز على درجة حرارة ١٠٠- ١٢٠ ويراعي ان تترك الغريبة بيضاء اللون.

عند انتهاء عملية الخبز تترك الغريبة في صينية الخبز لتبرد تماما قبل ان تنقل لطبق التقديم.