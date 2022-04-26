استعدادا لـ عيد الفطر.. طريقة عمل  الغريبة الهشة

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الغريبة الهشة، والتي يبحث عنها كثيرين في إطار التحضير للاحتفال بعيد الفطر.

طريقة عمل الغريبة الهشة .

المقادير:

2 كوب كبير دقيق أبيض (240 جرام)

1 كوب كبير سمن أو زبد لين

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 بياض بيضة كبيرة

1 كوب كبير سكر بودرة (160 جرام )

فستق أو لوز أو أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

خطوات التحضير:

نحضر وعاء الخلاط ،ونضع فيها السمن و السكر البودرة ،ونثبت المضرب الشبكي على السرعة المتوسطة لمدة 5 دقائق إلى أن يختلط الخليطويصبح لونه أصفر فاتح.

نضيف بياض بيضة واحدة لوعاء الخلاط ونستمر بالضرب حتى يختفي بياض البيض.

نغير المضرب الشبكي بمضرب العجين ثم نضيف الدقيق أبيض و الملح ونستمر في الضرب على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين حتى نحصلعلى عجينة لينة وطرية.

نخرج العجينة من وعاء الخلاط ونتركها لمدة ساعة لترتاح

نبدأ في تشكيل العجين على شكل كرات ونضع في منتصف كل كرة أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة ،ثم نرص كرات العجينعلى صينية مع ترك مسافة بين كل كرة وآخرى.

ندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق ، مع ملاحظة عدم تغير لون الغريبة وأن تبقى بيضاء.

بعد إخراج الغريبة من الفرن نتركها حتى تبرد تمامًا

الآن الغريبة جاهزة للتقديم بجانب الشاي ، ومن الأفضل تركها من يومين إلى ثلاثة حتى تصبح هشة.