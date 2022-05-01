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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح ما هو التعويض الموروث

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها التعويض الموروث.

جاء في حيثيات الحكم أن أنه لمَّا كان التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، بحسبان أن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلًا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه.

وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كلٌ بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب، وإنما أيضًا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتبـــاره مــــن مضاعفاتهــــا .

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