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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يتربع على صدارة الترتيب العام في الدوري العالمي للكاراتيه بقبرص

صدى البلد

اعتلى لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه للشباب والناشئين صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في قبرص بعد انتزاعهم العديد من الميداليات المتنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.

وانتزع لاعبو منتخبنا الوطني 19 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و3 ميداليات فضية وسبع برونزيات.

جاءت الذهبيات من نصيب جنى خميس كاتا شابات وأورى مصطفى ذهبية في وزن 53 كجم، رحمة محمد وزن تحت ٥٩ كجم،  ومحمد هاني في وزن تحت ٥٥ كجم، و عمر أشرف في وزن فوق ٧٦ كجم.

بالإضافة إلى مريم أحمد  "كاتا ناشئات" و عمر أحمد إسماعيل في وزن فوق 70 كجم، ومحمد أشرف في وزن تحت 57 كجم، وعبدالله علي في وزن تحت 52 كجم.

بينما جاءت الفضيات من نصيب عمر عماد في وزن تحت 52 كجم، وجنى وليد في وزن تحت 47 كجم، وجنى حازم في وزن تحت 54 كجم.

أما الميداليات البرونزية فقد حصل عليها كل من حبيبه احمد في كاتا شابات، ومحمود حبشي في كاتا شباب، ومحمود عبد العزيز في وزن تحت ٦٨كجم،  ويوسف هانى في وزن تحت ٧٦ كجم، و فرح احمد في وزن فوق ٥٩ كجم، كريم محمد في وزن تحت ٦٣كجم، وملك ناجى في وزن فوق ٥٤كجم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة عن سعادته بذلك الإنجاز التاريخي الذي سيضاف في سجلات المجلس الحالي للاتحاد موضحا أن هذا الأمر جاء بفضل التعاون الملموس بين أعضاء مجلس الإدارة.

أضاف أن حالة التركيز التي ظهرت واضحة في البعثة المصرية منذ وصولها إلى قبرص هي السبب الرئيسي في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي.

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