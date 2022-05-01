دنيا تانية الحلقة 29 .. نورا تقرر الانتقام من حسام

شهدت احداث مسلسل دنيا تانية الحلقة 29، العديد من التفاصيل المشوقة.

قررت نورا، ان تتحدى حسام، فذهبت بصحبة قاسم لرجل الأعمال الفاسد لتتفق معه على تدمير حسام، عن طريق أبنائه، ثم طلب رجل العصابات، من حسام بدفع الشيكات التي تعود له وهما 30 مليون جنية، والا سوف يأذي ابنائه.

يذكر أن شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها صور من كواليس مسلسل "دنيا تانية" وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ليلى علوي خلال الصور بصحبة الفنان فراس سعيد وكتبت: “شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين حليم موعود فرح ليلى دنيا تانية” ونالت اعجاب متابعيها.