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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امير الكويت يهنئ المواطنين والمقيمين بالعيد

الكويت
الكويت

نقل الديوان الأميري الكويتي إلى المواطنين وإلى المقيمين في الوطن تهاني الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.

كما رفع الديوان الأميري  إلى ولي العهد وإلى رئيس مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد، سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للأمير الشيخ نواف الأحمد.

من جهة أخرى، تلقى الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس الأول من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية. وقد شكره سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 وتلقى نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من  تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

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