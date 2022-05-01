الإمارات.. محمد بن زايد يأمر صرف "عيدية" للأسر المستفيدة من مساعدات الدولة

أعلن محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي صرف "عيدية" لأبنائه الأطفال من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، وذلك في مبادرة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وكانت أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الإمارات أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء السبت - إن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .. وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال.