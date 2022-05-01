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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البيئة الأردني: زيادة حدة الغبار هذا العام بسبب التغير المناخي

الأردن
الأردن

كشف وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة ، سبب زيادة نسبة الغبار في الأجواء الأردنية في هذا الوقت من العام لظاهرة التغير المناخي، التي يشهدها العالم بشكل متسارع.

وقال وزير البيئة الأردني، وفق صحيفة الدستور الأردنية اليوم الاحد، إن السبب المباشر لهذا الغبار هو الرياح الخماسينية، التي تبدأ في وقت الإعتدال الربيعي ، وتأتي من شمال قارة افريقيا جنوب البحر المتوسط.

وأشار الردايدة ، إلى أن الوزارة حذرت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة والإلتزام بها طيلة فترة رياح الخماسينية، داعيا إلى ضرورة قفل الشبابيك والأبواب والتقليل من النشاطات خارج البيوت خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والحوامل.

وعن جهود الوزارة في الحفاظ على نوعية الهواء المحيط، أكد الردايدة ، أن الوزارة تقوم بمراقبة نوعية الهواء من خلال 23 محطة رصد موزعة على المحافظات، تحتوي على أجهزة قياس الملوثات في الهواء المحيط، إضافة إلى مختبرين متنقلين لقياس نوعية الهواء بالمملكة في الحالات الطارئة أو من خلال البرنامج المعتمد لتشغيل هذه المختبرات في المناطق كافة.

وقال إن الأردن تنبه لظاهرة التغير المناخي مبكرا من خلال عدة إجراءات قام بتنفيذها وهي سن القوانين الناظمة للعمل البيئي المتمثلة في قانون حماية البيئة وخطة النمو الاخضر وسياسة التغير المناخي والقانون الإطاري لإدارة النفايات ومصادقة الأردن على وثيفة المساهمة المحددة وطنيًا والتي تؤطر لخطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وبين أن اتفاق باريس الزم الدول الموقعة بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل خمس سنوات، تضع الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا أهدافًا للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب بالتغير المناخي وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير وتحدد الخطط لكيفية بلوغ الأهداف، مع وضع أنظمة لرصد التقدم والتحقق منه حتى يظل على المسار الصحيح. 

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