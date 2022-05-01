عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انضمام لاعبين من أبناء بني سويف إلى منتخب مصر لرفع الأثقال

ابطال بني سويف
ابطال بني سويف

هنأ د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة انضمام لاعبين من أبناء بني سويف إلى منتخب مصر لرفع الأثقال (محمد عبد المنعم ، أحمد حمدي)، وهما من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "مرحلة الواعدين"، والذي يشرف عليه الكابتن إيمان حسين مشرف عام المشروع.

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف استعداداً لعيد الفطر

وأضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم اختيار اللاعب محمد عبد المنعم سيد للمشاركة في فى بطولة العالم للناشئين فى رفع الاثقال باليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري، واللاعب أحمد حمدى توفيق للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين في المكسيك في الفترة من 10 إلى 19  يونيه المقبل.

مستشفيات رفع الاثقال الشباب والرياضة منتخب مصر بني سويف منتخب محافظ بني سويف اليونان بطل مستشفي رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

هربت ورجعتلي بطفل على دراعها.. المتهم بقتل ابنته بالوراق يدلي بتفاصيل الجريمة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف استعداداً لعيد الفطر

ترشيحاتنا

سون يقود توتنهام للفوز على ليستر سيتي 3-1 في الدوري الإنجليزي

بنسبة 27%.. تراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا ما بين يناير وأبريل

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

الدولار يسجل 18.51 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى بنك مصر

أحمد الدريني يتحدث لـ "صدى البلد"عن كواليس الحلقة30 من مسلسل الاختيار..ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ