هنأ د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة انضمام لاعبين من أبناء بني سويف إلى منتخب مصر لرفع الأثقال (محمد عبد المنعم ، أحمد حمدي)، وهما من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "مرحلة الواعدين"، والذي يشرف عليه الكابتن إيمان حسين مشرف عام المشروع.

وأضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم اختيار اللاعب محمد عبد المنعم سيد للمشاركة في فى بطولة العالم للناشئين فى رفع الاثقال باليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري، واللاعب أحمد حمدى توفيق للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين في المكسيك في الفترة من 10 إلى 19 يونيه المقبل.