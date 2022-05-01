النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل ارسنال كل من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - روب هولدينج - جابرييل - نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إدوارد نيكيتاه

وتُعد تلك المباراة هي الثالثة تواليًا التي يشارك فيها النني أساسيًا مع ارسنال بعد تألقه أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وتُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لندن معقل فريق وست هام.