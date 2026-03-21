هجوم إيراني على قاعدة دييجو جارسيا بصواريخ باليستية في المحيط الهندي



أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن القوات الإيرانية أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا المشتركة مع بريطانيا في المحيط الهندي.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول أن استهداف إيران لقاعدة دييجو جارسيا لم يسبب أي إصابات.

وفب وقت لاحق ؛ كشفت صحيفة التايمز عن مفاجأة بريطانية تعرقل تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حال رغب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، إذا فشلت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن المملكة المتحدة ترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لضرب إيران.

ويرجع سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لخطط المملكة المتحدة للتخلي عن سيادتها على جزر تشاجوس في المحيط الهندي - والتي تضم مطار دييجو جارسيا الاستراتيجي - إلى الرفض البريطاني، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وبحسب التقرير، تضمنت الخطط الأمريكية استخدام دييجو جارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في إنجلترا، واللتان لا يمكن استخدامهما لضرب إيران إلا بموافقة الحكومة البريطانية.

ويخشى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يكون الضربة الإيرانية انتهاكًا للقانون الدولي