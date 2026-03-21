كوريا الجنوبية.. مصرع 10أشخاص وفقدان 4 آخرين بحريق مصنع قطع غيار سيارات

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت مصرع 10 أشخاص وفقدان 4 آخرين في حريق هائل اندلع في مصنع لقطع غيار السيارات في مدينة دايجون بوسط البلاد بعد ظهر الجمعة.

وبحسب ماذكرته وكالة أنباء يونيهاب، فقد أُصيب أيضا 59 شخصا آخرون بجروح خطيرة وخفيفة.

فيما يواصل رجال الإطفاء عمليات البحث عن العمال الأربعة المفقودين.



كما عثرت السلطات على إحدى الجثث في الطابق الثاني من المصنع في الساعة 11:03 مساء الجمعة، بينما عثرت على 9 جثث أخرى واحدة تلو الأخرى في الطابق الثالث ابتداء من الساعة 2:20 صباح السبت.

وكان يتواجد 170 عاملا داخل المصنع عندما تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 1:17 بعد ظهر الجمعة.