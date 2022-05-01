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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر فى جوبا يبحث تدشين مزرعة نموذجية مشتركة بجنوب السودان

سفير مصر في جوبا
سفير مصر في جوبا يبحث التعاون مع وزيرةالزراعة والأمن الغذائي

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان "جوزفين لاجو"، حيث تباحث الطرفان حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة، وآفاق تطوير التعاون الحالي في ضوء الإمكانيات والفرص المتعددة الواعدة بجنوب السودان.


وقد أكد السفير "عبد القادر" خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين، مبرزاً على وجه الخصوص الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية لهذا الملف لتحقيق الأمن الغذائي بدولة جنوب السودان الشقيقة.

 كما استعرض التجربة المصرية الرائدة في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة ذات مردود اقتصادي كبير، تدعم الأمن الغذائي فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل.


ومن جانبها، قدمت الوزيرة "لاجو" الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلادها في مجال الزراعة، وبالأخص فيما يتعلق بالدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية في مجال الزراعة. كما أعربت عن التطلع لنقل التجربة الزراعية المصرية إلى بلادها.  


وفي سياق متصل، تباحث الطرفان حول عدد من الموضوعات من بينها متابعة موقف تدشين مزرعة نموذجية مشتركة بجنوب السودان، فضلاً عن آفاق التعاون في مجال التصنيع الزراعي.

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