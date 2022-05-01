الأردن.. غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الأردن، عبد الكريم الخصاونة، أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر في الأردن، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال الخصاونة، اليوم الأحد، إن رؤية هلال شهر شوال ثبتت بوضوح ودقة وبالعين المجردة، استنادا إلى نتائج رصد الأهلة، وبذلك يكون يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443.

وكانت سلطنة عمان، أعلنت أيضًا أن الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

ووجه سلطان عمان هيثم بن طارق، تهنئة للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وللأمة الإسلامية جميعها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.