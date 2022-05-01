عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف أفضل تهنئة بعيد الفطر.. مستوحاة من سيدنا نوح

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الأيام مرت سريعًا وانقضى رمضان، وإن كان في العمر بقية نلتقي العام المقبل.

وتابع حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلقى سؤالا حول صيغة التهنئة الأفضل بعيد الفطر وهي كل سنة وأنت طيب أو «كل عام وأنتم بخير».

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن  كل عام وأنتم بخير أصح عند ربنا، حسبما نستقي من قصة سيدنا نوح.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن سيدنا نوح عاش ألف سنة  إلا خمسين عاما، وهو في الحقيقة عاش 1000 سنة كانت كلها شقاء قضاها في دعوة قومه، ولكن أسلموا في آخر 50 عاما من عمره، فكان فيها مرتاحا، فتم إطلاق عام على السنوات التي قضاها وقومه في الإسلام. أما فترة الشقاء والتعب فأطلق عليها سنة، ولذا كلمة كل عام وأنتم بخير أفضل.
 

حسام موافي الحالات الحرجة سيدنا نوح قصة سيدنا فترة الشقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

موضوعات متعلقة

حسام موافي: تدخين السجائر يضر بالرئة وصحة الإنسان ..فيديو

ترشيحاتنا

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فاز على أودينيزي 2-1.. إنتر يواصل مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ