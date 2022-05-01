حسام موافي يكشف أفضل تهنئة بعيد الفطر.. مستوحاة من سيدنا نوح

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الأيام مرت سريعًا وانقضى رمضان، وإن كان في العمر بقية نلتقي العام المقبل.

وتابع حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلقى سؤالا حول صيغة التهنئة الأفضل بعيد الفطر وهي كل سنة وأنت طيب أو «كل عام وأنتم بخير».

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن كل عام وأنتم بخير أصح عند ربنا، حسبما نستقي من قصة سيدنا نوح.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن سيدنا نوح عاش ألف سنة إلا خمسين عاما، وهو في الحقيقة عاش 1000 سنة كانت كلها شقاء قضاها في دعوة قومه، ولكن أسلموا في آخر 50 عاما من عمره، فكان فيها مرتاحا، فتم إطلاق عام على السنوات التي قضاها وقومه في الإسلام. أما فترة الشقاء والتعب فأطلق عليها سنة، ولذا كلمة كل عام وأنتم بخير أفضل.

