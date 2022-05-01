أحمد رجب: الخلق والدين صفات عند السيسي

أكد الكاتب الصحفي أحمد رجب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له صفات وسمات في شخصيته بارزة.

وأضاف أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، اليوم الأحد، أن الخلق والدين والرياضة صفات عند الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أن يكون وزير الدفاع، واتضح أكثر بعد وصوله لوزارة الدفاع.



فيما كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، كواليس إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، مؤكدا أنه كان متواجدا في مقر حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت.

وقال أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، اليوم الأحد: “كنت متواجدا في حزب الحرية والعدالة بوسط البلد وقت إعلان النتيجة ودار حوار بيتي وبين صهر المهندس خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان”.

وأضاف أحمد رجب، أن صهر خيرت الشاطر كان ينظر على محمد مرسي مرشح الثورة، وكان يقول "معقول نصف الشعب المصري مش معانا".