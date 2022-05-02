الرقابة المالية:1.451 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير 2022

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير 2022 بمعدل 42.7% ، لتسجل 1.451مليار جنيه فى فبراير الماضي مقارنة 1.017 مليار جنيه خلال فبراير 2021.



وذكر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى نشاط قطاع التأمين خلال فبراير 2022 والتى بلغت 3.803 مليار جنيه مقابل 3.813مليار جنيه خلال فبراير 2021 بتراجع 0.3%.

تقرير هيئة الرقابة المالية

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.511 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.581.3 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بإنخفاض قدره 4.4%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 2.292 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقارنة 2.232 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة 2.7%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 3.302 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 3.468 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 4.8%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 501 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 345.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 45.1%.