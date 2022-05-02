Mini توقف إنتاج سيارات الناقل اليدوي لهذا السبب

توقفت شركة Mini المملوكة لشركة "بي ام دبليو" البافارية، عن إنتاج جميع الطرازات ذات علبة تروس يدوية بسبب مشاكل في التوريد.

أشارت العلامة التجارية “ميني” في بيانها إلى أزمات متتالية في سلسلة التوريد باعتبارها السبب الرئيسي لقرار وقف الإنتاج، والتي تفاقمت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا ونقص أشباه الموصلات العالمي.

وقالت الشركة لـ Autocar الأسباب السابقة أدت لوقف الإنتاج مؤقتا ، بالإضافة إلى زيادة طلبات العملاء ، تم اتخاذ قرار بوقف إنتاج السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي "لضمان استقرار الإنتاج".

جاء في تفاصيل البيان المرسل للموقع الإلكتروني: "الظروف الحالية، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا ونقص الرقائق الإلكترونية ، تسبب قيودًا على سلسلة التوريد في قطاع تصنيع السيارات، و من أجل تأمين أقصى طاقة إنتاجية لتلبية طلب العملاء المتزايد، يجب إعادة النظر في تشكيلة منتجاتنا وتقليصها، هذا الحل هو الطريقة الأكثر فاعلية لضمان استقرار الإنتاج حتى نتمكن من الاستمرار في تزويد جميع عملائنا بمركبات جديدة".

أرخص سيارة ميني هاتشباك معروضة حاليا هي ميني 3 3dr كوبر كلاسيك ، والتي تأتي بسعر يبدأ من 18،815 جنيه إسترليني في نسختها بعلبة التروس الأوتوماتيكية ، مقارنة بالإصدار اليدوي بسعر 17،415 جنيه إسترليني - بزيادة قدرها 1400 جنيه إسترليني.

في وقت سابق من هذا العام ، اضطر مصنع ميني في منطقة أكسفورد على إيقاف خطوط الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما اضطر مصنعي السيارات حول العالم إلى إبطاء الإنتاج بسبب نقص الإمدادات بعد الحرب ، بما في ذلك الشركة الأم لميني وهي BMW و أيضا شركات كبيرة مثل أودي ومرسيدس بنز و سكودا وفولكس فاجن و بورشه.