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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني تستعد لدخول سباق نوربورجررينج بسيارة JCW GP.. صور

ميني تستعد لدخول
ميني تستعد لدخول سباق نوربورجررينج بسيارة JCW GP

تعود العلامة التجارية Mini التابعة لعلامة BMW التجارية إلى رياضة المحركات في الدرجة الأولى لتقدم نسخة خاصة معدّة للحلبات من سيارة Mini JCW GP التي ستتصدر اسطول سيارات الشركة في حلبة Nürburgring 24 Hours الشهر المقبل.

 

تم إنشاء سيارة السباق بواسطة Bulldog Racing ، ومقرها بالقرب من مركز نوربورجررينج الهندسي التابع لشركة BMW الأم، وسوف تستخدم فرامل M Performance الأولى لميني، بالإضافة إلى مجموعة من الترقيات الأخرى التي تركز على حلبات السباق معظمها من الواضح أن حزمة هوائية جديدة مثيرة تتضمن جناحًا خلفيًا قابلًا للضبط، وغطاء سفلي مغطى بالكامل، ومشتت خلفي، وموزع أمامي جديد.

ميني تستعد لدخول سباق نوربورجررينج بسيارة JCW GP

أضافت Bulldog التي بدأت المشروع في سبتمبر فقط قفصًا للسباق وخزان وقود 100 لتر مناسب لسباقات التحمل ونظام تعليق مخصص للسباق.

في المقدمة لا يزال نفس الشاحن التوربيني بقوة 302 حصانًا رباعي الأسطوانات مثل JCW GP  متصلاً بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات وفرق ميكانيكي محدود الانزلاق، ولكن تم تركيب نظام عادم جديد بمواصفات السبا، و.يقول بولدوج إن السيارة تشيد بتاريخ سباقات ميني مع مخطط باللونين الأحمر والأبيض مستوحى من متسابقي الرالي في الستينيات من القرن الماضي.

 

 

يأمل الفريق أن يأخذ هذا JCW الخاص إلى منصة التتويج في النسخة الخمسين من الحدث الأسطوري، الذي يستمر من 26 إلى 29 مايو، جيث سيقام السباق عبر حلبة Grand Prix وحلبة Nordschleife في حلقة طولها 15.77 ميلًا، ولم يتم الإعلان عن قائمة السائقين حتى الآن.

 

ميني تستعد لدخول سباق نوربورجررينج بسيارة JCW GP

تتمتع ميني بماضٍ ناجح في السباقات التنافسية، حيث تتجمع بشكل أساسي في كل من WRC وداكار، وحققت الأخيرة ستة انتصارات إجمالية في السنوات العشر الماضية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق المجد في رياضة السيارات في سباقاتها التي تعمل بالاحتراق، حيث تعمل Mini أيضًا على كهربة قسم الأداء الخاص بها.

 

 

MINI BMW رياضة سيارات Performance نوربورجررينج

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